Rufus Sewell: 10 cose che non sai sull’attore

Pur con una lunga carriera cinematografica e televisiva alle spalle, l’attore Rufus Sewell non è particolarmente conosciuto. Ciò non gli ha però impedito di prendere parte ad alcuni celebri film, che gli hanno permesso di ottenere una propria schiera di fan. Apprezzato per la sua versatilità, Sewell non manca di destreggiarsi tra ruoli e generi diversi, ottenendo in più occasioni le lodi della critica.

Rufus Sewell: i suoi film

1. Ha recitato in numerosi lungometraggi. L’attore esordisce al cinema nel 1994 con il film Un uomo senza importanza, per poi recitare nei film Hamlet (1996), Dark City (1998), Illuminata (1998), La mossa del diavolo (2000), Il destino di un cavaliere (2001), The Legend of Zorro (2005), Tristano & Isotta (2006), Paris, je t’aime (2006), Amazing Grace (2006), L’amore non va in vacanza (2006), The Tourist (2010), Le leggenda del cacciatore di vampiri (2012), Hercules – Il guerriero (2014), The Devil’s Hand (2014), Billy il koala (2015), Gods of Egypt (2016) e Judy (2019).

2. Ha recitato anche per la televisione. Nel corso della sua carriera l’attore ha preso parte anche a diverse produzioni televisive. Tra queste si annoverano i film TV Cold Comfort Farm (1995), Lei, la creatura (2001) e Killing Jesus (2015); e le serie TV Helen of Troy – Il destino di un amore (2003), Carlo II – Il potere e la passione (2003), John Adams (2008), Eleventh Hour (2008-2009), I pilastri della terra (2010), Le inchieste dell’ispettore Zen (2011), Restless (2012), L’uomo nell’alto castello (2015-2019) e Victoria (2016-2017).

Rufus Sewell è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram con un proprio profilo, seguito da 65,5 mila persone. All’interno di questo l’attore è solito condividere fotografie scattate in momenti di svago, mentre maggiormente presenti sono invece immagini promozionali dei suoi progetti da interprete. Non mancano inoltre foto tratte dalle premiere o alle cerimonie a cui Sewell ha preso parte.

Rufus Sewell è anche su Twitter

4. È presente sul celebre social network. Sewell dispone anche di un profilo su Twitter, dove ha un totale di 53,8 mila followers. Qui l’attore è solito condividere novità riguardanti i propri progetti da attore, ma frequentemente esprime anche proprie opinioni su fatti d’attualità. Non manca inoltre di mostrarsi disponibile per i propri fan, rispondendo alle loro curiosità.

Rufus Sewell è l’interprete di John Smith

5. È stato il villain di una celebre serie TV. L’attore è particolarmente noto per aver interpretato il ruolo di John Smith nella serie Amazon Prime L’uomo nell’alto castello, ambientata in una realtà distopica dove la Germania nazista ha vinto la guerra e domina ora gli Stati Uniti d’America. Qui il personaggio di Sewell è uno spietato caporale tedesco che cerca di sgominare la resistenza.

6. È particolarmente affascinato dal personaggio. L’attore ha dichiarato un iniziale interesse nei confronti del personaggio per via della sua natura di cattivo, che permette di sbizzarrirsi nell’interpretazione. Sewell ha però aggiunto di essere rimasto particolarmente affascinato dal personaggio nel momento in cui questo ha presentato delle sfumature che non lo rendevano soltanto un cattivo, bensì un uomo che perseguiva il suo credo perché convinto che questo fosse il bene.

Rufus Sewell in Zorro

7. Ha recitato nel film sul celebre spadaccino. Nel 2005 l’attore interpreta il personaggio del Conte Armand, villain del film The Legend of Zorro, con l’attore Antonio Banderas. All’interno del film, Armand è intenzionato a dar vita ad una serie di atti terroristi nel cuore degli Stati Uniti d’America, sfruttando le nuove linee ferroviarie da poco costruite. Sul suo cammino incontrerà tuttavia il giustiziere Zorro.

Rufus Sewell ha dei figli

8. È padre. L’attore è diventato padre una prima volta nel 2002, quando ebbe un figlio dalla relazione con la produttrice e sceneggiatrice Amy Gardner, sposata nel 2004 e da cui divorziò poi nel 2006. In seguito Sewell ha avuto una figlia dalla relazione con la modella Ami Komai.

Rufus Sewell: il suo 2019

9. È tornato a recitare in televisione. Nel 2019 l’attore recita nella nuova stagione della serie Victoria, basata sulla celebre regina britannica e dove Sewel ricopre il personaggio di Lord Melburne. Sempre nello stesso anno l’attore riprende il ruolo di John Smith nell’ultima stagione di L’uomo nell’alto castello. Recita anche al cinema nel film Judy, accanto all’attrice Renée Zellweger. Qui Sewell ricopre il ruolo di Sidney Luft.

Rufus Sewell età e altezza

10. Rufus Sewell è nato Twickenham, in Inghilterra, il 29 ottobre 1967. L’attore è alto complessivamente 183 centimetri.

