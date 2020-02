Sacal, rinnovati 347 certificati di idoneità per prestatori di assistenza a terra

Sono 347 i prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che hanno ottenuto la certificazione dall’Enac. La Sacal Gh potrà continuare ad operare in qualità di handler per i prossimi 5 anni. È successo alla fine del processo di ri-certificazione avviato la scorsa estate, al termine del quale la direzione aeroportuale Calabria di Enac ha consegnato a rappresentati di Sacal Ground Handling (SGH) il certificato di idoneità in questione. Il team di certificazione Enac ha rilevato come Sacal Gh, nata nel 2016, abbia registrato negli ultimi 2 anni notevoli progressi anche sul fronte economico-finanziario che, in giusta considerazione assieme ai requisiti tecnico-operativi, hanno garantito il rinnovo della certificazione.

