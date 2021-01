È un fiume in piena il sindaco di Milano Beppe Sala nell’intervista concessa a Rai 3. Da Fontana (“Lo manderei in purgatorio ad espiare le sue colpe”) alle Comunali di quest’anno (“Milano vivrà una rivoluzione, vincerà chi saprà offrire risposte credibili”), il primo cittadino spiega il suo punto di vista sulla bagarre Regione-Iss e il suo piano per la città nel periodo post Covid.