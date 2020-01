Salvatore Cirillo candidato nella lista Casa delle Libertà incontrerà gli elettori il 5 gennaio a Caulonia

Lente Locale

R. & P.

CAULONIA – Partire dal nostro territorio, la Locride, per aprire ufficialmente la campagna elettorale che porterà i calabresi a scegliere un nuovo corso politico che andrà a guidare la Regione. Domenica 5 gennaio 2020 a Caulonia Marina, ospitati nell’Auditorium “A. Frammartino”, alle ore 18.30, il giovane Salvatore Cirillo, candidato nella Lista “Casa delle Libertà”, discuterà del programma elettorale confrontandosi con gli amministratori locali e i coordinatori del coordinamento giovanile di Forza Italia. Un’occasione per presentare le figure professionali che lo stanno supportando in questa fase e in una auspicata, qualora le urne dovessero essere favorevoli, futura azione sinergica tra politica e professionisti.

All’evento interverranno l’Onorevole Francesco Cannizzaro, Deputato della Repubblica Italiana e la candidata alla Carica di Presidente della Regione Calabria, l’Onorevole Jole Santelli.

