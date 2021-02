Matteo Salvini invoca l’autosufficienza per la produzione di vaccini anti Covid: “Se riuscissimo a portare in Italia la strumentazione per produrre i vaccini, da lì a quattro mesi potremmo avere le prime dosi. Visto che c’è il dibattito tra europeisti e sovranisti, un po’ di sovranismo vaccinale potrebbe servire”.