Sam Claflin: 10 cose che non sai sull’attore

Divenuto celebre per aver recitato in celebri pellicole blockbuster, Sam Claflin ha negli anni costruito una carriera degna di attenzioni, puntando spesso a dimostrare la propria versatilità. Così facendo ha potuto conquistare tanto un pubblico dedito a film d’azione, quanto quello più appassionato di commedie romantiche.

Nel corso del decennio appena conclusosi, Claflin ha inoltre avuto modo di collaborare con importanti attori e attrici, avendo così modo, al loro fianco, di maturare come interprete.

Sam Claflin: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attore ha esordito al cinema recitando accanto a Johnny Depp nel film Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare (2011), per poi prendere parte a celebri pellicole come Biancaneve e il cacciatore (2012), Hunger Games: La ragazza di fuoco (2013), Le origini del male (2014), #Scrivimiancora (2014), Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1 (2014), Hunger Games – Il canto della rivolta – Parte 2 (2015), Il cacciatore e la regina di ghiaccio (2016) e Io prima di te (2016), dove ottiene maggior popolarità recitando insieme all’attrice Emilia Clarke. Negli ultimi anni recita poi in L’ora più bella (2016), Rachel (2017), Resta con me (2018), The Nightingale (2018) e Charlie’s Angels (2019).

2. Ha preso parte a produzioni televisive. L’attore intraprende la propria carriera recitando nella serie I pilastri della Terra (2010), per poi ottenere ruoli di rilievo anche in Any Human Heart (2010) e White Heat (2012). Nel 2019 ottiene il ruolo di Oswald Mosley nella celebre serie Peaky Blinders, mentre attualmente è al lavoro sulla serie Daisy Jones & The Six.

Sam Claflin è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram con un proprio profilo, seguito da 3,2 milioni di persone. All’interno di questo l’attore è solito condividere notizie circa i suoi progetti da interprete, ma non mancano anche foto scattate in momenti di svago, in compagnia di amici o colleghi.

Sam Claflin: moglie e figli

4. È stato sposato. Durante il provino per un film, nel 2012, Claflin conosce l’attrice Laura Haddock, celebre per aver recitato nel film Guardiani della Galassia (2014). Dopo essere apparsi insieme a diversi eventi mondani, la coppia ha annunciato il fidanzamento, sposandosi poi nel luglio del 2013. Tuttavia, nell’agosto del 2019, i due annunciano con un post sui rispettivi account social di essersi ufficialmente separati.

5. Hanno avuto due figli. Un paio d’anni dopo il matrimonio, i due danno alla luce il primo figlio, nato nel dicembre del 2015. Successivamente, nel gennaio del 2018, nasce il secondo figlio della coppia, stavolta una bambina. In entrambi i casi, i due hanno mantenuto piuttosto riservata la gravidanza, evitando che la notizia venisse diffusa sui social media.

Sam Claflin in Io prima di te

6. Ha avuto difficoltà con il ruolo. Nel 2016 l’attore è tra i protagonisti del film Io prima di te, dove ricopre il ruolo di Will Traynor, ricco banchiere finito sulla sedia a rotelle in seguito ad un incidente. In un’intervista, l’attore ha parlato delle difficoltà riscontrate nell’interpretazione di tale personaggio. Claflin ha infatti affermato di essere una persona che gesticola molto, e doversi limitare al solo uso delle espressioni facciali è stata una sfida non indifferente per lui.

7. Ha dovuto perdere molto peso. Per ricoprire il ruolo del tetraplegico Will, l’attore si è dovuto sottoporre ad una rigida dieta che lo ha portato a perdere 18 chili. L’attore ha aggiornato i fan sui suoi progressi di dimagrimento attraverso il proprio profilo Instagram, dove ha postato diverse foto a riguardo.

8. Ha rischiato un incidente con la co-protagonista. Durante una scena del film, l’attrice Emilia Clarke, il cui personaggio intraprende una complicata storia d’amore con quello interpretato da Claflin, si ritrova sulle gambe di Will a manovrare la sedia a rotelle. L’attore ha raccontato che per poco non si è verificato un brutto incidente, poiché la Clarke aveva perso il controllo del mezzo e stava per investire anche un cameraman.

Sam Claflin: il suo fisico

9. È pronto a trasformarsi per i suoi personaggi. Dopo aver perso diversi chili per il film Io prima di te, l’attore ha anche mostrato sui propri social il processo per riacquistare una forma più salutare. L’attore ha tuttavia dichiarato di essere pronto a cambiare il proprio fisico per necessità narrative, e che potrebbe farlo nuovamente qualcosa il personaggio lo richiedesse.

Sam Claflin: età e altezza

10. Sam Claflin è nato a Ipswich, Inghilterra, il 27 giugno 1986. L’attore è alto complessivamente 180 centimetri.

