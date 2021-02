Nella puntata di venerdì 26 febbraio 2021 del Grande Fratello Vip si assiste ad una doppia eliminazione. I gieffini, ormai rimasti in pochi, sono quelli che si contenderanno la vittoria finale e da un numero di sette, passano a cinque. Alfonso Signorini, quindi, ha lanciato un televoto flash per stabilire chi deve abbandonare la casa: la concorrente in questione è Samantha De Grenet.