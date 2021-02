San Giovanni In Fiore: taglio abusivo, denunciata una persona del luogo

Continua l’attività di controllo dei Carabinieri Forestale sui tagli boschivi in atto nel vasto territorio montuoso del Comune di San Giovanni in Fiore finalizzato alla tutela del patrimonio forestale. Nei giorni scorsi i militari della locale Stazione hanno accertato all’interno di fondo privato in località “Bonolegno” il taglio abusivo di alcune piante e l’apertura di varie piste. In particolare si è accertato il taglio di 59 piante non martellate e quindi prive di autorizzazione. Piante in gran parte di Cerro, ma anche Castagno, Ontano e Pino Laricio. Inoltre, si è constatato la presenza dell’apertura di alcune stradine forestali abusive, della lunghezza di circa 30 metri per 4 di larghezza utilizzate per lo smacchio del legname mediante mezzi meccanici. Si è quindi proceduto al sequestro penale dell’area boscata, circa un ettaro, e alla denuncia alla Procura della Repubblica di Cosenza dell’esecutore materiale dei lavori per i reati di danneggiamento, taglio di piante non autorizzate e distruzione e deturpamento di bellezze naturali. Si è inoltre proceduto alla sanzione amministrativa prevista per tali reati.