SAN LUCA Klaus Davi soddisfatto dopo l’incontro con i sindacati

Lente Locale

R. & P.

Klaus Davi soddisfatto dell’incontro con i sindacati oggi a San Luca “mi dichiaro estremamente soddisfatto dell’esito che ha avuto oggi l’incontro che ho organizzato con le principali sigle sindacali a San Luca realizzati in sinergia con il sindaco Bruno Bartolo e la squadra del comune di San Luca. È stata l’occasione di un confronto molto vivace ma civile su quelle che sono le problematiche del mondo del lavoro nella Locride. Dall’incontro a cui hanno partecipato i principali responsabili sindacali della provincia è emerso che ci sarà a breve una seconda tappa in cui verranno invitati gli esponenti politici Calabresi più importanti. Il nostro scopo aggiunge Klaus Davi di sensibilizzare le istituzioni affinché si facciano carico delle più urgente problematiche inerenti al mondo del lavoro della nostra terra. All’incontro hanno partecipato i delegati della Gallico Gambarie è della società del comune di Reggio Calabria AVR in cui gli esponenti hanno fatto interventi molto critici verso la classe politica Calabrese.

