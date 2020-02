San Valentino tra venti e mareggiate: è allerta gialla in 6 regioni, anche in Calabria

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso ufficiale per le avverse condizioni meteorologiche che nel corso dell’intera giornata di domani, venerdì 14 febbraio, si abbatteranno soprattutto al Sud dove è prevista allerta gialla sulla Toscana settentrionale e su alcuni settori di Umbria, Lazio, Basilicata, Calabria e Puglia. Già dal tardo pomeriggio di oggi infatti, si manifesterà un’intensificazione dei venti, dapprima sui settori alpini occidentali, in rapida estensione sull’Emilia-Romagna Toscana, Marche e Umbria, in particolare su settori appenninici e costieri ed a seguire su gran parte del Centro-Sud. Dal primo mattino di domani, venerdì i fenomeni metereologici attraverseranno l’Abruzzo, le Molise, la Puglia, la Basilicata, fino ad estendersi in Calabria e Sicilia, in particolare su settori appenninici e costieri, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

