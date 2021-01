Sanificazione del Convitto Galluppi, sospese per due giorni le attività didattiche

La sede centrale del Convitto Galluppi sarà chiusa due giorni, domani e sabato, per la sanificazione dei locali. Saranno, quindi, sospese le attività didattiche in presenza e sarà attivata la didattica a distanza nel rispetto degli orari già indicati alle famiglie. Le attività in presenza riprenderanno regolarmente lunedì. Rimarranno, invece, sospese fino sabato 30 gennaio le attività in presenza esclusivamente per i convittori.