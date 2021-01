Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Amadeus conferma la presenza di Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro, Elodie e Matilda De Angelis. I primi due saranno all’Ariston per tutte e cinque le serate. Le donne, invece, per una sola sera. “Stiamo mettendo in piedi uno spettacolo molto bello”, annuncia il conduttore in collegamento.