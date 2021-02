Sanremo 2021, la prima foto della scenografia del 71° Festival

Il Festival di Sanremo è ormai alle porte e il Teatro Ariston si prepara ad accogliere gli ospiti di questa 71esima edizione. Come ogni anno la scenografia è diversa, sempre più bella e maestosa e il 2021 chiede che vengano rispettate anche le norme anti-covid. La prima immagine della scenografia mostra un lavoro decisamente futuristico, e non è un caso, come dichiarano Gaetano e Maria Chiara Castelli che hanno curato ogni minimo dettaglio.