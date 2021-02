Il conduttore è stato ospite del Tg1 delle 20 per commentare il via libera del Comitato tecnico scientifico al Festival di Sanremo 2021: “Siamo felicissimi perché questo via libera ufficiale vuol dire non fermare la musica”. E su Fiorello: “Ci siamo visti stamattina e nel pomeriggio abbiamo avuto la notizia. Secondo me lui è già a Sanremo”. Ok alla Sala Stampa per 75 giornalisti.