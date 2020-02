Sanremo, seconda serata: altro boom di ascolti. Stasera le cover

Ancora un successo con ascolti record. Dopo il boom dell’esordio, anche la seconda serata del Festival di Sanremo, targato Amadeus, ha superato le aspettative con uno share del 53,3%. Con grande soddisfazione per il conduttore che ha commentato: “Stamattina il risveglio è stato bellissimo. Tengo comunque i piedi per terra, ma non nascondo la gioia immensa. C’è grande soddisfazione legata alla musica, tutto è stato preparato al servizio della musica”. Poi l’elogio alla sua spalla, Rosario Fiorello, che “illumina il Festival”.

Ieri la gara dei Campioni è proseguita con Piero Pelù, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Levante, Pinguini Tattici Nucleari, Tosca, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Rancore, Junior Cally, Giordana Angi e Michele Zarrillo. Per quanto riguarda invece le Nuove Proposte passano in semifinale Fasma e Marco Sentieri.

La terza serata della 70esima edizione sarà principalmente dedicata ai Big in gara. A differenza dei primi due appuntamenti con l’Ariston, saranno coinvolti infatti tutti i 24 concorrenti. Si tratta della serata dedicata alle cover, che avranno un peso sulla classifica generale. Ciò vuol dire che, da soli o in coppia, i vari protagonisti proporranno brani che hanno fatto la storia di Sanremo. Tra gli ospiti grande attesa per la performance di Roberto Benigni e per Georgina Rodriguez, fidanzata del bomber e Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo.