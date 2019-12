Sant’Agata del Bianco, il 22 dicembre la Magia del Natale

Sant’Agata del Bianco, il 22 dicembre la Magia del Natale

Lente Locale

di Redazione

Si svolgerà domenica 22 dicembre 2019, a partire dalle ore 18.00, nel Borgo di Sant’Agata del Bianco, l’evento MAGIA DI NATALE. Si tratta di una vera e propria trasformazione del centro storico di Sant’Agata che sarà addobbato interamente a Villaggio di Babbo Natale. E proprio Babbo Natale avrà una sua casa, preparata da artisti santagatesi, davanti la piazzetta di Tibi e Tascia.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale, dalla Pro Loco di Sant’Agata (che curerà gli stand di prodotti tipici locali) e da tanti cittadini volontari. I tanti bambini che porteranno le letterine a Babbo Natale potranno ascoltare le storie degli attori Giovanni Ruffo e Marianna Locri (Gruppo Spontaneo, attività teatrali e culturali). Ma non solo. Per giovani e adulti ci sarà, oltra al buon cibo, l’eccezionale spettacolo musicale del trio Paolo Sofia, Salvatore Gullace e Massimo Diano. Insomma, un evento perfetto per vivere l’atmosfera magica del Natale.

Sant’Agata del Bianco, il 22 dicembre la Magia del Natale

Lente Locale