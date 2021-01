Tra poche ore il ministro della Salute Speranza firmerà due ordinanze con le quali due Regioni entreranno in zona arancione. Si tratta di Sardegna e Lombardia, che però è un caso a parte. Qui infatti l’entrata in un’altra area di rischio non arriva in seguito a un cambiamento sostanziale nella situazione epidemiologica regionale, ma a causa di un errore nella segnalazione dell’indice Rt.