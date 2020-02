Sarri: “Verona pericolosissimo ma Ronaldo sta bene. Chiellini clinicamente guarito”

Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Verona, in programma Sabato sera alle 20:45. L’occasione è ottima per staccarsi ma attenzione massima agli scaligeri

Sarri inizia la conferenza stampa di vigilia della gara con il Verona con una premessa: “E’ una squadra pericolosissima, ben allenata e la sfida sarà difficile come conferma anche la loro ultima partita. Ronaldo a Sanremo? Non l’ho visto, mi hanno detto che Georgina è stata bravissima. Conoscendo Cristiano ha dormito le ore giuste e si presenterà in ottime condizioni oggi all’allenamento”.

SUL VERONA- “La consistenza del Verona è palese, sta facendo una grande stagione, sono imbattuti da diverse giornate. Ha un allenatore di alto livello. E’ una squadra pericolosissima, ben allenata e la sfida sarà difficile. Penso sia chiaro ai nostri giocatori che la partita è difficile, come conferma anche la loro ultima partita. Mi sembrerebbe di sottovalutare l’intelligenza dei miei giocatori a insistere su questo elemento”.

SUL PROPRIO MODO DI PENSARE- “Io sono un bipolare. Mi chiudo nel mio ufficio e penso da allenatore. Esco e penso altre cose. Chiaro che a volte penso cose vadano oltre il calcio”.

SULLE CONDIZIONI DI RONALDO- “Non ho visto Sanremo, mi hanno detto che Georgina è stata brava. Ho lavorato fino a tardi e per rilassarmi ho messo un film. Conoscendo Cristiano ha dormito le ore giuste e si presenterà in ottime condizioni oggi all’allenamento, come ha sempre fatto”.

SUL MODULO- “La squadra è pronta a interpretare un modulo in relazione ai giocatori che danno maggiori garanzie. Adesso con Douglas Costa il 4-3-3 è più facile. Se in questo momento si valuta che fare la partita col 4-3-1-2 sia meglio la squadra è pronta”.

RABIOT O MATUIDI- “Rabiot è in crescita, è in un buon momento. L’ho preferito ad altri centrocampisti. Non possiamo dimenticare chi è Matuidi e quanto è utile, è solo un discorso di periodo. Secondo me è importante dargli continuità, mi lascia la sensazione che può crescere ancora”.

SULLA PRESENZA DI BUFFON- “Abbiamo cominciato a parlare con Claudio Filippi sulle alternanze dei portieri. Siamo partiti da idee diverse sulle tempistiche, vediamo. Sicuramente Buffon in questo mese va dentro”.

SU CHIELLINI- “Siamo nei tempi previsti dopo l’intervento. Sta alternando lavoro individuale e di gruppo. Per quanto riguarda la gare ufficiali guardiamo giorno per giorno e poi dobbiamo sentire lui. E’ clinicamente guarito, contano le sue sensazioni”.

SULLE CONDIZIONI DI DANILO- “Ha finito le cure, sta lavorando in campo. Spero che settimana prossima possa fare qualche allenamento con noi. Non prevedo tempi lunghi”.