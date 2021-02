Il Sassuolo nonostante abbia giocato per un’ora con l’uomo in più non è riuscito a piegare il Bologna, che ha disputato una partita quasi perfetta in fase difensiva. La squadra di Mihajlovic paga il cartellino rosso a Hickey alla mezz’ora. I gol li hanno realizzati nel primo tempo Soriano e nella ripresa Caputo.