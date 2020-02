Scacco al narcotraffico. Smantellato clan Presta, controllava la Valle dell’Esaro

Controllava il territorio della Valle dell’Esaro, tra comuni di Tarsia, Roggiano Gravina, San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Acri dove aveva imposto le proprie piazze di spaccio e i propri canali di approvvigionamento e rifornimento di droga. La cocaina veniva da fornitori reggini vicini alle cosche di Platì. Così questa mattina è stata smantellata l’organizzazione dedita allo traffico e allo spaccio di stupefacenti nella provincia di Cosenza facente capo ad esponenti della famiglia Presta, grazie al legame con Francesco Presta, detto Franco, storica figura del contesto della `ndrangheta cosentina, egemone sul tenitorio. LE INDAGINI Dalle prime ore di questa mattina il servizio centrale operativo e le squadre mobili di Cosenza e Catanzaro, supportati da pattuglie di diversi reparti prevenzione crimine, nonché dalle squadre mobili delle Questure di Reggio Calabria, Monza-Brianza, Viterbo e L’Aquila, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, con il Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, il Procuratore Aggiunto Vincenzo Capomolla e il Sostituto Procuratore Alessandro Riello, hanno eseguito diverse ordinanze di applicazione di misure cautelari nei confronti di 45 persone , indagate a vario titolo per aver creato un’associazione, armata, finalizzata al traffico e alto spaccio di droga operante nei comuni della Valle dell’Esaro facente capo alla famiglia Presta. L’ordinanza cautelare è stata emessa dal gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, per i reati di traffico e spaccio di droga, in particolar edi marijuana, hashish e cocaina. Sono inoltre stati contestati i reati di estorsione, ricettazione e porto e detenzione illegale di armi. Le indagini hanno inoltre consentito di ricostruire numerosi episodi di spaccio di droga così da sequestrarne diverso tipo, e arrestare in flagranza di reato diverse persone. Gli investigatori hanno quindi ricostruito diversi episodio in cui è emersa la disponibilità, da parte degli esponenti dell’associazione criminale, di armi da fuoco, anche da guerra, e reati contro il patrimonio causati da insolvenze nel pagamento delle varie di partite di droga. IL SEQUESTRO Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelati personali, grazie agli accertamenti della IV Divisione del Servizio Centrale Operativo è stato eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di terreni, edifici e beni (2 imprese individuali e 32 immobili) riconducibili ad alcuni degli indagati, in particolare Francesco Ciliberti, Antonio Presta, Giuseppe Presta e Roberto Presta, per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro, e al sequestro di 3 autovetture. GLI ARRESTATI Destinatari di custodia cautelare in carcere: Armando Antonucci, 32enne di Tarsia; Sergio Cassiano, 45enne di Terranova di Sibari; Francesco Ciliberti, 35enne di San Lorenzo del Vallo; Cristian Ferraro 39enne di Spezzano Albanese; Michele Fusaro, 30enne di Spezzano Albanese; Fabio Giannelli, 31enne di Roggiano Gravina; Antonio Giannetta, 54enne di Oppido Mamertina; Luigi Gioiello, 35enne di San Marco Argentano; Roberto Iantorno, 30enne di Spezzano Albanese; Mauro Marsico, 44enne di Roggiano Gravina; Attilio Martorelli, 47enne di Roggiano Gravina; Massimo Orsini, 34enne di Roggiano Gravina; Mario Palermo31enne, di Roggiano Gravina; Marco Patitucci, 33enne di Roggiano Gravina; Antonio Presta, 56enne di Roggiano Gravina; Giuseppe Presta 32enne di Roggiano Gravina; Roberto Presta, 43enne, di Roggiano Gravina; Giovanni Sangineto, 53enne di Castrovillari; Costantino Scorza, 65enne di San Lorenzo del Vallo; Mario Sollazzo, 33enne di Roggiano Gravina. Agli arresti domiciliari sono invece finiti: Lorenzo Arciuolo, 38enne di Roggiano Gravina; Alessandro Avenoso, 41enne di Tarsia; Domenico Cesare Cardamone, 58ennedi Rossano; Rocco D’agostino, 28enne di Roggiano Gravina; Damiano Diodati, 32enne di Terranova di Sibari; Gianpaolo Ferraro, 41enne di Acri; Roberto Eugenio Gallo, 53enne di San Marco Argentano; Giovanni Garofalo, 33enne di Paola; Remo Graziadio, 28enne di Roggiano Gravina; Erik Grillo, 25enne di Lungro; Francesco Iantorno 41enne, di Spezzano Albanese; Francesco Iantorno, 35enne di Spezzano Albanese; Antonio Orsini, 48enne di Roggiano Gravina; Filippo Orsino, 30enne di Roggiano Gravina; Vincenzo Santamaria, 39enne di Tarsia; Raffaele Sollazzo, 25enne di Mottafollone. Destinatari di obbligo di dimora sono: Domenico Caputo, 42enne di Mendicino; Giuseppe Ferraro, 20enne di Acri; Cristian Garita, 45enne di Altomonte; Salvatore Miraglia, 47enne di Roggiano Gravina; Antonio Pacifico, 63enne di Roggiano Gravina; Giuseppe Palermo, 26enne di Roggiano Gravina; Giovanni Domenico Petta, 41enne di San Marco Argentano. Destinatari di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: Massimiliano Mungo, 47enne di San Marco Argentano; Sandro Vomero, 48enne di Roggiano Gravina,

