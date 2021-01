Gianluca Scamacca è l’obiettivo della Juventus in attacco. Il centravanti del Genoa, ma di proprietà del Sassuolo, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. L’ennesimo giovane sondato da Agnelli e Paratici nella mini rivoluzione bianconera. Dopo De Ligt, McKennie, Chiesa e Arthur, un altro colpo in linea con lo ‘svecchiamento’ chiesto dalla società.