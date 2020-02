SCENA FUTURA Una compagnia stabile per le commedie in vernacolo e corsi di dizione e lettura espressiva tra gli obiettivi del 2020

L’associazione culturale “SCENA FUTURA”, presieduta

dal medico dentista e scrittore Renato Pancallo, si è riunita per

tracciare gli obiettivi del suo secondo anno di attività, dopo un incoraggiante

2019 in cui si è dato vita ad alcuni spettacoli particolarmente apprezzati, come

la collaborazione nella messa in scena del romanzo “Il testamento di palazzo

Fragalà” al teatro “Gioiosa” lo scorso 21 dicembre, per la regia di Vincenzo

Muià e che a breve andrà in scena nei teatri delle principali città calabresi.

Il direttivo del sodalizio locrideo, composto, oltre che da

Pancallo, da professionisti come Nicola Commisso, Martino Ricupero,

Francesco Condemi, Aldo Dattilo, Ugo Mollica, Salvatore

Pellegrino, Raimondo Paternò e Gianluca Albanese, dopo un

confronto con l’assemblea dei soci a chi hanno partecipato, tra gli altri, Cesira

Gemelli e gli attori Maria Pia Battaglia e Vincenzo Muià,

intende aprirsi all’allargamento della base societaria, e mette in campo alcune

iniziative da realizzare nell’anno in corso, al fine di incidere

profondamente nel tessuto sociale locrideo, incrementando l’offerta di

spettacoli e occasioni di valorizzazione dei talenti del territorio.

I principali obiettivi riguardano la creazione di una

compagnia teatrale stabile che possa mettere in scena una delle tante e

coinvolgenti commedie in vernacolo scritte da Maria Pia Battaglia, la

quale già conduce un partecipato laboratorio di avviamento alla pratica teatrale

nello spazio culturale “MAG. La ladra di libri” di Siderno. Per iscriversi al

laboratorio di Maria Pia Battaglia e aderire alla costituenda compagnia

stabile, è possibile contattare la segreteria dell’associazione “Scena Futura”

al n° 392/0551241 oppure recarsi allo spazio culturale “MAG. La ladra di

libri” di corso Garibaldi 283/285 a Siderno.

Idem per le altre iniziative in cantiere, tra cui una mostra

fotografica e l’avvio di un corso di dizione e lettura espressiva a cura

dell’attore Vincenzo Muià.

Una volta raccolte le adesioni, si partirà col lavoro di

preparazione e si darà avvio ai corsi.

