Schumacher: foto rubate e messe in vendita per un milione di sterline

Sei anni fa l’incidente sugli sci, prima della durissima riabilitazione in terra Svizzera, ora la triste e purtroppo attesa speculazione sulle condizioni di Michael Schumacher, il quale pare non essersi mai ripreso del tutto da quella terribile caduta. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese “Mirror”, delle foto “macabre” del campione rubate all’interno della sua casa, sarebbero state messe in vendita per circa 1 milione di sterline, a tanto ammonterebbe una prima richiesta. La moglie Corinna, sempre attenta a difendere la privacy del marito, si è sempre mossa per impedire pubblicazioni “irregolari”.

CONDIZIONI ED INDISCREZIONI- Sulle condizioni di salute, come sappiamo, resta la massima riservatezza e l’ultima notizia ufficiale, che poi è anche la prima, è il bollettino ufficiale dell’ospedale di Grenoble, seguito al ricovero dopo l’incidente sugli sci avvenuto in Francia, nel quale si parla di un danno assonale diffuso al cervello. Dalle ricostruzioni in questi sei anni si sa che Schumacher ha subito almeno due interventi chirurgici ed è rimasto quattro settimane in coma artificiale dopo l’incidente, poi diversi mesi in riabilitazione prima di lasciare l’ospedale di Grenoble nel giugno 2014.

POSIZIONE ATTUALE- Ora si trova a casa, nella sua villa sulle rive del lago di Ginevra, trasformata apposta per poterlo curare, ovviamente fortezza inaccessibile a giornalisti e curiosi, con la famiglia pronta a difendere la privacy con ogni mezzo a disposizione.

MAI FINE AL PEGGIO- Ora, come sopra riportato, l’ultimo atto speculativo, le foto che secondo il Mirror, sarebbero state rubate dall’interno della casa di Schumacher e messe in vendita ad un milione di sterline. A questa storia si lega però un triste precedente: era l’Agosto del 2014 quando fu rubata la cartella clinica da un funzionario della Rega, l’ente del trasporto medico svizzero che organizzò il trasferimento del pilota dalla Francia alla Svizzera. L’uomo, che aveva sempre negato ogni responsabilità, si impiccò in cella.