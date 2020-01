Sci alpino: Nicol Delago strepitosa seconda ad Altenmarkt. Delusione De Aliprandini, cade Pellegrino

Ottimo secondo posto nella discesa libera di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino, per l’azzurra Nicol Delago. La 24enne di Bressanone sul pendio austriaco, è riuscita a sfoderare tutto il suo talento che le ha permesso di agguantare un podio prestigioso in una gara vinta dalla svizzera Corinne Suter. Completa il podio l’altra svizzera Michelle Gisin, mentre quarta e quinta sono Sofia Goggia e Francesca Marsaglia.

La Delago si conferma su ottimi livelli in questa specialità e ai microfoni della Federazione italiana sport invernali, si è detta: “Molto contenta di come ho iniziato questo nuovo anno. La pista era bellissima, mi sono concentrata su quello che doveva fare senza guardare molto ciò che accade di fianco. Dopo le due prove ho analizzato tutto bene con i miei allenatori e questo mi ha permesso di trovare la linea ideale per ottenere oggi questo risultato. Nei curvoni mi sento libera, scorro bene e riesco a fare del mio meglio. Sto lavorando per migliorare ancora e divertirmi come faccio ora. Domani conta fare molto bene il superG”.

Delusione invece per Luca De Aliprandini che ha sfiorato la vittoria nel gigante di Adelboden, ma poco dopo il secondo intermedio il sogno è sfumato sulla scivola del nativo di Cles, dopo che al secondo internmedio era anche riuscito a rosicchiare 3 decimi di vantaggio.

La vittoria è andata allo sloveno Zan Kranjec, al secondo successo in carriera, in Coppa del Mondo, dopo quello di Saalbach nel Gennaio 2018. Secondo posto per il croato Filip Zubcic, staccato di 29 centesimi.

A dividersi il terzo posto il francese Victor Muffat-Jeandet, dopo una rimonta pazzesca di ben dodici posizioni e il norvegese Henrik Kristoffersen. Quinto posto importantissimo in ottica classifica generale per l’altro norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Giovanni Borsotti passa dal 2° al 14° posto. Out anche Manfred Moelgg, con un ginocchio dolorante.

Niente azzurro anche sul podio dello sci di fondo. Lucas Chanavat vince la sprint a tecnica libera di Dresda e balza in testa alla Coppa del Mondo di specialità. Una giornata dominata dal francese, quella odierna, dal momento che aveva fatto segnare il primo tempo anche in qualificazione (2’14″72). Secondo gradino per il norvegese Sindre Bjoernestad Skar, a seguire lo svedese Johan Haeggstroem.

Sfortunato Federico Pellegrino, impegnato nella penultima batteria dei quarti di finale. A fermare l’azzuro una caduta provocata da un contatto con il francese Richard Jouve e nella quale rimane coinvolto anche lo svizzero Jovian Hediger.

Riesce a rimanere in lotta fin quasi alla fine invece, Maicol Rastelli, ma con il quarto posto nella sua batteria in 2’20″75, ha poche speranze di ripescaggio.