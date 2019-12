Sci, Shiffrin show nello slalom di Lienz. Pinturault trionfa nella combinata di Bormio

Niente da fare per le azzurre a Lienz. La regina si conferma Mikaela Shiffrin. La statunitense vince lo slalom di Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino in 1’48”89, con 61 centesimi di vantaggio sulla slovacca Petra Vlhova che invece deve accontentarsi del secondo posto. Per la Shiffrin è il 15° successo del 2019, compresi gli ori iridati di slalom e superG. Sul terzo gradino del podio podio sale la svizzera Michelle Gisin, per la prima volta nella specialità, terza a 1”62.

Solo 13esima Federica Brignone (a 3”06) davanti a Irene Curtoni (a 3”31). A punti anche Lara Della Mea (24a a 4”62). “La seconda manche era molto complicata per me che non faccio troppi allenamenti di slalom e quindi ho fatto fatica ad adattarmi – ha commentato la Brignone -. Mi è spiaciuto non aver fatto la differenza, nella prima ho trovato una pista molta rovinata e non facile per noi che partivamo dietro. Adesso si apre un 2020 nella quale voglio essere molto ambiziosa”.

Nella combinata di Bormio vince invece Alexis Pinturault. Il francese, vincitore di 3 coppe di specialità, ha recuperato dal 12° posto del superG e ha vinto in 2’32”56, davanti a Kilde e allo svizzero Loic Meillard. Buon recupero per Riccardo Tonetti: era 17° dopo la prima manche, è risalito fino ai piedi del podio, quarto a 1”87, miglior piazzamento in Coppa eguagliato per il trentenne di Bolzano. Niente da fare per Dominik Paris che aveva chiuso al secondo posto nel superG. Il padrone di Bormio, reduce da due vittorie in due giorni in discesa sulla Stelvio, ha commesso un grave errore che l’ha fatto scivolare in coda alla classifica. Kilde, con il secondo posto, scavalca Paris in testa alla classifica generale.