Sciacca, Carnevale 2020: bimbo di 4 anni muore durante la sfilata dei carri allegorici

Un bambino di 4 anni, Salvatore, è morto cadendo da uno dei carri allegorici che sfilavano per il Carnevale per le vie di Sciacca, in provincia di Agrigento.

Il fatto è accaduto ieri nel primo giorno di sfilata, dopo le 23, quando i carri allegorici erano arrivati in via Incisa: secondo le prime ricostruzioni della polizia arrivata sul posto, il bambino era stato messo dal padre sul carro “Volere volare” mentre era fermo. L’uomo voleva scattare qualche foto al figlio.

Appena il mezzo si è messo in movimento, il piccolo è caduto per terra sbattendo la testa. E’ stato subito portato in ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca ma non c’è stato nulla da fare. La manifestazione è stata annullata. La polizia indaga e la procura di Sciacca, con il sostituto Roberta Griffo, ha aperto un’inchiesta.

Nella stessa serata una persona è stata colta da malore in mezzo alla calca delle migliaia di visitatori che ogni anno arrivano nella città saccense per il carnevale.

Quello di Sciacca (dopo Venezia, Ivrea e Viareggio) è stato al quarto posto delle feste di carnevale di cui si è parlato di più con 257 citazioni. Nei giorni scorsi se ne era parlato per una polemica sul biglietto D’ingresso di 4 euro, introdotto dall’organizzazione per i turisti a fronte di 2 euro per i residenti in comune.