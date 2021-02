Simone Inzaghi e Fabio Capello polemizzano al termine di Lazio-Bayern Monaco, gara d’andata degli ottavi di Champions League terminata 4-1 per i bavaresi. Per il tecnico biancoceleste la sua squadra ha pagato gli errori individuali commessi ma per l’ex allenatore ora opinionista di Sky Sport i quattro gol del Bayern sono meritati: “Bisogna essere obiettivi Simone”