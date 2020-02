SCOMPARSA DOTTORESSA TITA FIUMANO’ Il ricordo dell’amico Giuliano Zucco

*di Giuliano Zucco

Ricordare con poche righe una persona come la Dott.ssa Tita Fiumanò potrebbe risultare riduttivo.

Su di lei si potrebbe scrivere un romanzo in cui, protagonista indiscussa, è riuscita a veicolare messaggi di indubbio valore etico in piena libertà espressiva, inseguendo un percorso culturale erudito e chiaro in ogni sua significazione.

“Una donna libera” la definì qualcuno, libera, aggiungo io, da tutti quei preconcetti e ipocrisie che spesso gli umani utilizzano per raggiungere obiettivi che il più delle volte non meritano.

Consapevole di se stessa, professionalmente molto preparata, e con un curriculum in campo medico di tutto rispetto, ha messo le sue competenze al servizio di tutti coloro che ne avevano bisogno, risolvendo sempre tutte quelle problematiche in cui spesso i suoi pazienti si trovavano.

I suoi pazienti, appunto, che la ricorderanno con grande commozione, mettendo in evidenza la sua professionalità e quel “carisma” che si portava dentro, quando riusciva a trasmettere serenità e fiducia in momenti spesso drammatici.

Protagonista di indubbio valore nella sua vita, ha condiviso momenti di grande gioia con amici e amiche, nel cui cuore rimarrà per sempre.

Nel ruolo di madre è stata poi quanto di meglio le sue figlie Daria e Antonella potessero avere: sempre attenta e determinata, saggia, equilibrata e prodiga, ha messo a loro disposizione la sua esperienza di vita, sempre finalizzata al raggiungimento di quegli obbiettivi giusti e necessari, in un percorso formativo pregevole per valori e contenuti, anche se spesso tutto ciò non premia il sacrificio, la forza e il coraggio del vissuto quotidiano.

L’imprevisto è sempre dietro l’angolo, purtroppo! …E’ lei la grande Tita è stata forte e coraggiosa fino all’ultimo, salutando con un sorriso tra le braccia delle sue amate figlie questo mondo terreno che spesso non le apparteneva.

Ciao, grande “guerriera”, Giovanna D’Arco del nostro tempo, ribelle contro tutte le ingiustizie: hai combattuto tante battaglie, alcune vinte altre perse, ma alla fine hai vinto la tua “guerra”, perchè tutti noi ti ricorderemo sempre per quanto hai saputo trasmetterci con dignità e consapevolezza.

Ciao grande “aquila”, più avanti verremo a trovarti anche noi e insieme a te navigheremo le grandi praterie del cielo.

Ciao grande Tita e grazie ancora per quello che ci hai lasciato, noi non ti dimenticheremo mai … Ciao e non addio.

