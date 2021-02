Sconfitta netta per le Poseidon Crotone

Sconfitta sul campo di Bari per la Poseidon Crotone che si approccia alla gara nel modo sbagliato regalando il primo set alle locali guidate da Coach Ricci. La formazione di casa ringrazia per l’enorme mole di errori gratuiti del sestetto Pitagorico e porta a casa il set con un netto 25/9 che fa infuriare Mister Asteriti che dopo due gare vinte, era certo che le ragazze avessero preso più consapevolezza dei propri mezzi e un morale molto alto, invece vede piombare nel caos la squadra, troppo disattenta in azione. A metà del set effettua alcuni cambi, che conferma anche nel secondo set, Cesario (sotto tono) lascia il campo per Mastrocinque e Mega (giornata storta) esce per Ranieri; a tenere la barca a galla ci prova l’esperta Gambuzza (6 punti 56% positiva) con il supporto di capitan Pioli che però può far poco a causa dei troppi errori in ricezione e soprattutto alla difesa.

Dopo la sconfitta dei primi 2 set, Mister Asteriti prova a mettere in campo una formazione inedita, Ranieri in posto 4 e Mastrocinque in posto 2, con entrambe le schiacciatrici, tra le migliori del Crotone, siglano 12 punti in un solo set giocato. Lo spirito di squadra e l’ordine sembrano tornare nel campo del Crotone che d’incanto si illumina, parte a razzo, arrivando al vantaggio per 5/1, subito ricucito dal Bari che non molla; il set va avanti con l’equilibrio, che era preventivato per tutto il match nei piani del Mister Asteriti. A metà set entrambe le squadra ci provano a prendere break di vantaggio dal 20 in poi il Bari allunga 23/20 ma il Crotone prima riacciuffa il 22 punto per poi sbagliare battuta con Mega e attacco con Cesario.

Errori che di fatto consegnano set e partita al Bari, lasciando l’amaro in bocca al Crotone che stava assaporando un diverso prosieguo del match.

Mister Asteriti: sono deluso per l’approccio alla gara, per noi era un test serio ed alla nostra portata purtroppo siamo stati rimandati al prossimo esame per dimostrare che valiamo di più, troppi errori gratuiti e nei momenti salienti dei set soprattutto del 3 avrebbero penalizzato qualsiasi squadra.

Risultati 5^ Giornata