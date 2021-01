Ore decisive per il futuro di Donald Trump dopo gli scontri verificatisi il 6 gennaio scorso a Capitol Hill, a Washington: oggi la Camera chiederà al vicepresidente Mike Pence di invocare il 25mo emendamento per la rimozione del presidente dalla Casa Bianca. L’ultimatum di Nancy Pelosi: “In caso contrario procederemo portando in aula il testo dell’impeachment”.