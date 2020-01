Scoop dei ‘The Cerebros’: Papa Francesco chiede perdono alla fedele schiaffeggiata

Papa Francesco uomo dell’anno, non tanto per la sua santità, ma per la sua popolarità social dopo schiaffetto di fine anno assestato in piazza San Pietro a una fedele asiatica che lo stava strattonando. Murales e meme impazzano, accostandolo a personaggi western o addirittura dei videogiochi, come personaggio ad esempio della celebre serie di videogiochi picchiaduro Tekken. C’è chi invece come i ‘The Cerebros’ ipotizzano una riconciliazione tra Francesco e la fedele cinese (Emanuela Jeong). Bergoglio alias Gennaro Calabrese ce la mette tutta per chiedere perdono, ma la fedele è recidiva e si attacca al Papa come una cozza. Il finale come sempre, è tutto da ridere e condividere. Anche questa vota la Social Factory ‘The CereBros’ riesce ad interpretare con ironia, cronaca e tendenze sociali, grazie alla penna e alla regia di Berardino Iacovone, attore, autore e direttore didattico dell’Accademia Creators. Su Facebook, la pagina dedicata a ‘The CereBros’ conta più di 100mila fan a cui si aggiungono quelli che seguono il canale Youtube. Papa Francesco è invece Gennaro Calabrese, attore, comico, cabarettista, imitatore. E’ stato per tre stagioni la Voce del fortunato programma di satira politica di Sky 1 “Gli sgommati” e del Cartone animato di Gazzetta dello Sport “Gazzettoons”. Nel 2017 è entrato nel cast dell’ottava edizione del Programma Made in Sud. Di seguito il link del video: https://bit.ly/2QOVu82

Nadia Sessa