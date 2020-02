Scoperto supermarket della droga, sgominata organizzazione tra Calabria e Sicilia

“Festa in maschera” rovinata per l’organizzazione che gestiva il traffico di droga tra Calabria e Sicilia. Dalle prime luci dell’alba i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone (5 dei quali in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 2 con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria), promotori e membri di un’organizzazione criminale che gestiva il traffico di cocaina, hashish e marijuana. I dettagli dell’operazione verranno resi noti nel corso di un incontro che si terrà alle 11, alla presenza del Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Messina, Rosa Raffa, nella sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, sito in via Tommaso Cannizzaro 34.

