#SCOPRILU Il 26 dicembre una giornata tra storia e divertimento organizzata da Fai Giovani

Natale, si sa, tempo di sorprese, belle scoperte e condivisione.

Alimentato da questo spirito, il Gruppo FAI Giovani Locride e Piana, con il patrocinio del Comune di Siderno, invita a regalarsi una giornata all’insegna della storia e del divertimento, partendo dalla scoperta di Siderno superiore, con uno sguardo attento al risorgimento calabrese e ai suoi protagonisti. Una giornata, quella del 26 dicembre comunemente intitolata a Santo Stefano, dedicata alla storia, al gioco e al desiderio di relazionarsi conoscendo.

Si inizierà dalle ore 10.00 del mattino, quando i giovani volontari del Gruppo FAI guideranno i visitatori lungo un percorso ben strutturato, con particolare attenzione a Palazzo Falletti e al suo Portale, oggi Monumento Nazionale. L’itinerario, in sostanza, toccherà i palazzi e le chiese storiche di Siderno Superiore: partendo da Palazzo Falletti si proseguirà con la visita alla Cappella esterna della Chiesa di S. Nicola, per poi passare alla casa di Michele Bello, Palazzo Correale, Palazzo Macrì-Correale, Chiesa del Carmine e al leggendario Palazzo del Mecio.

Non solo arte e architettura, bensì tanta, tanta storia, grazie alla presentazione di alcuni documenti storici del Risorgimento calabrese e alle vicende legate ai Cinque martiri di Gerace. A tal proposito, uno sguardo particolare verrà rivolto alla storia di Michele Bello e all’operato di Francesco Saverio Falletti, sindaco e personaggio chiave del risorgimento sidernese. Ma quanti sanno realmente che Michele Bello fu anche romanziere e musicista? Quanti conoscono la leggenda legata all’esistenza di un misterioso e vetusto Palazzo, dimora di un nobile casanova? Quanti conoscono le numerose invenzioni legate a quel periodo? Storie, curiosità, leggende, personaggi e storici protagonisti si alterneranno in #Scoprilu, un quiz storico interamente dedicato al Risorgimento sidernese e ai Martiri di Gerace. Dopo il grande successo di #Trovalu, la caccia al tesoro che lo scorso luglio ha portato a scoprire le meraviglie della Città di Locri, il nuovo evento lascerà tanto spazio al divertimento, con prove attuali, tanta leggerezza e numerosi tranelli tra i quali solo i più preparati sapranno destreggiarsi! Il gioco avrà inizio alle ore 16.00 presso Palazzo De Mojà e sarà strutturato in due fasi principali: una prima parte, nella quale le squadre dovranno riconoscere un personaggio storico nascosto, cimentarsi nella decifrazione di oscure iscrizioni e misurarsi in prove avventurose; una seconda, alla quale potranno accedere solo le squadre più forti, dove avrà luogo il quiz vero e proprio. Dall’esatta risposta a tutte le domande, dalla capacità di districarsi tra le pagine della storia, alle prese con date, avvenimenti, fatti e personaggi degni di nota, la giuria decreterà la squadra vincitrice. Aperto a tutti, dai più giovani ai meno giovani (dai 18enni in su), #Scoprilu accoglierà massimo 10 squadre di quattro persone ciascuna e darà la possibilità a tutti i componenti della squadra vincitrice di aggiudicarsi un viaggio fuori regione con la visita di un bene Fai.

Nell’ambito delle iniziative nazionali dedicate al Natale, per le quali il FAI sarà promotore in tutta Italia di originali mostre mercato, laboratori creativi, momenti musicali e golose degustazioni, anche a Siderno si avvertirà la stessa atmosfera in un momento che, nel cuore del Natale, avrà il sapore della condivisione e del gioco di squadra. Nel diffondere l’evento, una menzione particolare va al dott. Domenico Romeo per i contributi storici e per l’aiuto nell’organizzazione.

Gruppo FAI Giovani della Locride e della Piana – locride@faigiovani.fondoambiente.it

