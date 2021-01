Scuola e Covid Salerno, gli studenti contro l’ingresso alle 10: proteste online e in piazza

Protesta degli studenti della provincia di Salerno contro i nuovi orari a scaglioni per l’ingresso in classe nelle scuole superiori che prevedono per gli alunni del quarto e quinto anno l’entrata alle ore 10 e l’uscita alle 15,15. “Orari inaccettabili” per la Rete studentesca Scuole Unite Salerno, che ha già lanciato una petizione online su Change.org e inviato una lettera al ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e all’assessore regionale alla Scuola, Lucia Fortini, per chiedere dei correttivi e domani scenderà in piazza in segno di protesta e farà una manifestazione online.