Scuola, vaccinazioni Covid a docenti e personale scolastico in Campania da sabato senza limiti d’età

Le vaccinazioni Covid a docenti e al personale scolastico non docente in Campania potrebbero partire dalla fine di questa settimana e non avranno limiti d’età. Al personale sotto i 55 anni sarà somministrato il vaccino Astrazeneca. L’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini: “I dirigenti scolastici faranno delle manifestazioni di interesse per ogni scuola, segnando i nomi del personale per la vaccinazione, che è volontaria, non ci sono limiti di età, l’unico limite è di voler aderire”.