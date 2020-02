Scuole in rete. Dea Persefone e Einaudi-Alvaro uniti per il premier Conte

Scuole in rete. Dea Persefone e Einaudi-Alvaro uniti per il premier Conte

Lente Locale

di Antonella Scabellone

LOCRI-Grande accoglienza quella riservata al Premier Giuseppe Conte in occasione della sua visita a Gioia Tauro, lo scorso 14 febbraio. L’IIS “Einaudi – Alvaro” di Palmi e l’Istituto Alberghiero “Dea Persefone”di Locri hanno fatto la loro parte occupandosi rispettivamente del servizio di ristorazione e sala in occasione del grande buffet allestito in onore del presidente del Consiglio, in visita in Calabria con i Ministri Azzolina e Provenzano.

La scuola di Locri, diretta dal Ds Carlo Milidone, ha ricevuto l’invito dell’Istituto Agrario, diretto dalla preside Pasqualina Zaccaria e, insieme, grazie al lavoro dei propri docenti e alunni, hanno allestito un ricco banchetto con prodotti tipici calabresi.

Per la scuola di Locri, insieme a Ds Milidone, c’erano il prof. Piero Sgambelluri e e gli assistenti Latella e Serafino, oltre, ovviamente, a una rappresentanza degli studenti.



Scuole in rete. Dea Persefone e Einaudi-Alvaro uniti per il premier Conte

Lente Locale