Scuole superiori in Campania da domani in presenza, ma non in tutte le città



Da domani lunedì 1° febbraio riaprono ufficialmente le scuole superiori in Campania: ma molti comuni, travolti da un aumento dei contagi, stanno correndo ai ripari. Il sindaco di Sorrento proroga la chiusura per tutto febbraio, slitta di una settimana la riapertura delle superiori ad Avellino, Ottaviano e Torre Annunziata. E l’elenco rischia di allungarsi ulteriormente.

