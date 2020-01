Scutellà (M5S): “In arrivo nuovi magistrati per la Calabria”

“Nuovi magistrati in arrivo in Calabria . Dopo vent’anni, grazie all’impegno del Governo della deputazione parlamentare del Movimento 5 Stelle, gli organi giudiziari della nostra regione saranno potenziati. Ci sarà maggiore forza di uomini e professionalità per garantire il diritto alla giustizia in una terra difficile e complessa come la nostra”. È quanto dichiara la portavoce del Movimento 5 stelle alla Camera dei Deputati e componente della Commissione parlamentare Giustizia, Elisa Scutellà, annunciando l’importante provvedimento del Governo. “Questa misura – precisa poi la deputata – costituisce la prima concreta manovra di incremento degli organici di magistratura dopo oltre vent’anni e non può che rappresentare un contributo necessario oltre che dovuto per il nostro territorio in cui episodi di criminalità ed inchieste vengono registrati, ahimè, quotidianamente. Questo – conclude – è un altro piccolo ma grande passo per la giustizia della nostra regione a cui dedico giornalmente la mia più devota ed incontestata attenzione affinché le note questioni, legate ad una continua ingerenza della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione e nella vita sociale che ostacola la crescita della nostra regione, siano vinte e superate quanto prima”.