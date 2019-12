SENSATION VOLLEY Netta vittoria ai danni della Raffaele Lamezia

SENSATION VOLLEY Netta vittoria ai danni della Raffaele Lamezia

Lente Locale

R. & P.

Sensation

Profumerie Gioiosa 3 – Raffaele Lamezia Biesse Car Wash 0

Parziali 1° set 25-15 – 2° set 25-16 – 3° set 25-18

La

Sensation Profumerie Gioiosa è campione d’inverno. Quindici gare e trenta punti

fanno capire che la squadra del presidente Argirò fà sul serio. La Raffaele Lamezia Biesse Car Wash non può

nulla contro la corazzata Jonica che in circa 60 minuti chiude la gara con un

secco 3 a 0. Le Gioioisane dominano i tre parziale con risultati similari

elevandosi in classifica al primo posto con appaiate Todo Sport, Carioca Caffè,

Volley Cosenza e Bioresolve Avolio che, a pochi punti di distanza, mantengono

il passo e si contendono uno dei quattro posti in classifica che aprono le

porte ai play-off. Qualche errore di troppo delle Gioiosane nel fondamentale di battuta ma la

potenza in attacco e la precisione in difesa denotano un gruppo affiatato e

consapevole della propria forza fisica e tecnica. Ottimismo da parte della

società AD Polisportiva Gioiosa 1990 e dell’area tecnica guidata dal Mister

Stefano Puntillo, che, anche se fiduciosi dell’andamento del campionato,

restano con i piedi per terra in quanto consapevoli della difficoltà dello

stesso. Prossimo appuntamento in trasferta il 06.01.2020 a San Lucido contro

una ASD Gesi Finance a caccia di punti.

La

società AD POLISPORTIVA 1990 con la sua perla SENSATION PROFUMERIE GIOIOSA

augurano un SERENO NATALE ED UN FELICE ANNO NUOVO a tutto il mondo sportivo.

Addetto stampa

AD Polisportiva 1990

SENSATION VOLLEY Netta vittoria ai danni della Raffaele Lamezia

Lente Locale