Alessandro Corvesi, 32 anni, calciatore, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa aveva oltre 26 chili di cocaina, che sul mercato avrebbe potuto fruttare 5 milioni di euro. Nel 2014 il calciatore era diventato noto per la sua relazione con la showgirl Antonella Mosetti.