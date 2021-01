Domenica 24 gennaio: le partite di calcio in TV oggi e stasera, anche in diretta streaming. Juventus-Bologna apre il programma della Serie A. Oggi in campo anche Napoli e Lazio. Il posticipo è Parma-Sampdoria. In Inghilterra sfida eccezionale in FA Cup tra Manchester United e Liverpool, che sarà trasmessa da DAZN. In campo anche Barcellona e Atletico Madrid.