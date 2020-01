Serie A, la Lazio non si ferma più. Verona più forte della Spal

Lazio alla grande grazie al 2-1 in casa del Brescia ad inaugurare il 2020 dopo aver chiuso in trionfo con la Supercoppa italiana, vinta contro la Juventus. La squadra di Simone Inzaghi infila la nona vittoria consecutiva in campionato trascinata ancora una volta da una doppietta di Immobile. Il tabellino racconta di un Brescia in vantaggio con Balotelli nei minuti iniziali, poi il pareggio di Immobile su calcio di rigore con conseguente espulsione di Cistana, fino al 2-1 finale siglato ancora da Immobile.

INZAGHI ENTUSIASTA- “Al record della Lazio di Eriksson ci tenevamo e fa piacere averlo raggiunto, anche se la vittoria di oggi era importante soprattutto per la classifica. La squadra ci ha creduto fino alla fine, sapevamo che era una partita difficile, contro un avversario che aveva fatto una lunga preparazione durante la pausa natalizia. Lo scudetto? Il nostro primo interesse è quello di crescere giornalmente, adesso è chiaro che dopo queste vittorie e due trofei vinti in sei mesi ci si aspetta di più, ma sappiano anche che il campionato italiano è molto difficile. Sicuramente vogliamo qualificarci per la prossima Champions”.

SPAL-VERONA- Il Verona di Ivan Juric sbanca Ferrara, 2-0 alla Spal sempre più in crisi ma penultimo in classifica, in attesa del risultato di Genoa-Sassuolo. Grande protagonista Pazzini, alla prima da titolare in questa stagione e in gol dopo 14 minuti.