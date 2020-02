Serie A: stasera Lazio-Hellas Verona, recupero della 17esima giornata. A Brescia Diego Lopez è il nuovo allenatore

Torna il calcio giocato in infrasettimanale. Non è un turno di coppe europee o di Coppa Italia, neanche una giornata normale di campionato. E’ il recupero della 17esima di andata Lazio-Verona, che la Lega ha deciso di spostare su richiesta dei biancocelesti visto l’impegno in Supercoppa Italiana il 22 dicembre.

Squadre che sono ad un punto importante della stagione. Da una parte c’è la Lazio che vincendo potrebbe ritrovarsi al secondo posto in classifica e ad un distacco minimo dalla Juventus. Anche ieri in conferenza stampa, Inzaghi non ha parlato di scudetto ed ha chiesto la solita umiltà per centrare l’obiettivo stagionale, vale a dire l’ingresso in Champions League.

Dall’altra c’è la vera sorpresa del campionato 2019/2020, l’Hellas Verona che ad inizio torneo molti pronosticavano impegnati nella lotta per non retrocedere, e che invece veleggia a metà classifica. E se stasera dovesse fare bottino pieno, la squadra guidata da Ivan Juric si ritroverebbe al sesto posto in classifica scavalcando Cagliari, Parma, Milan, Napoli e Bologna. 6 squadre racchiuse in due punti che rendono ancora più interessante la lotta per l’Europa.

In zona salvezza, intanto, si è consumato l’ennesimo ribaltone in panchina. In casa Brescia prima è stato ufficializzato l’esonero di Eugenio Corini, poi è arrivato l’annuncio del nuovo allenatore Diego Lopez. Il presidente Cellino ha deciso di chiudere la seconda esperienza dell’allenatore lombardo e, dopo il ko di Bologna, si è convinto di trovare un nuovo tecnico, il terzo stagionale dopo la breve e drammatica parentesi di Fabio Grosso. La scelta è caduta sull’ex difensore uruguaiano, che aveva conosciuto e apprezzato ai tempi del Cagliari e che sarà presentato domani.