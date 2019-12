Serie B: il Benevento capolista alla prova dell’Ascoli

Per gli instancabili calciofili, domenica 29 le vacanze natalizie verranno nuovamente allietate dal campionato di Serie B, che scenderà in campo per la diciannovesima giornata di un torneo nel quale qualche gerarchia comincia a delinearsi, soprattutto in vetta. Il Benevento capolista, infatti, ha preso letteralmente il largo (dodici punti di vantaggio rispetto alla seconda), ma dietro si gioca un campionato a parte, dove in ogni partita può succedere di tutto. Ne sa qualcosa il Pordenone, prima squadra alle spalle del Benevento, che a Santo Stefano ha preso un’imbarcata a Salerno, o il Frosinone di Nesta, che sempre giovedì scorso si è fatto sorprendere in casa da un redivivo Crotone. Non mancano mai gli spunti, dunque, e la prossima giornata non fa certamente eccezione: il big match in programma è certamente quello tra il Benevento primo e l’Ascoli quinto. Entrambe sono reduci da due importanti vittorie (i campani sul campo del Chievo Verona, i marchigiani in casa contro il Pisa) e hanno bisogno di punti per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi. Che nel caso della squadra guidata da Inzaghi, è quello della vittoria del campionato da raggiungere nel più breve tempo possibile per evitare sorprese, mentre per l’Ascoli si passa da quello minimo, la partecipazione ai play-off, a quello massimo, la promozione diretta via secondo posto (che attualmente dista solo quattro punti). D’altronde, se la leadership di questa Serie B non può essere messa in discussione, per la seconda forza del torneo è ancora battaglia aperta, così come la lotta per l’accesso ai play-off. Non mancano le sorprese, come il Pordenone o il Cittadella (attualmente rispettivamente secondo e terzo in graduatoria), così come il Chievo Verona, scivolato fuori dalle prime otto. Tra le squadre che aspirano a coronare il sogno Serie A, anche il Crotone di Giovannino Stroppa: dopo qualche difficoltà, i calabresi si sono rilanciati alla grande e aver violato per la prima volta lo Stirpe di Frosinone giovedì scorso, non può che aumentare l’autostima e la convinzione. Ora, allo Scida, è atteso un Trapani che cerca fortemente di scalare la classifica. Il penultimo posto in classifica, con soli quindici punti, è un fardello pesante per i siciliani ma la zona play-out è a sole cinque lunghezze e la salvezza è a sole due vittorie. Pur non avendo ottenuto i tre punti, nelle ultime uscite si sono visti segnali positivi (due pareggi consecutivi: il primo a Pescara, il secondo in casa contro il Perugia) e l’arrivo del nuovo tecnico Castori sembra aver dato la scossa che la società cercava. Inutile dire che sia Benevento che Crotone sono ampiamente favoriti dai bookmakers, ma attenzione perché – come detto – la Serie B non smette mai di regalare sorprese. Su https://www.sportytrader.it/pronostici/calcio/ italia /serie-b-80/, è possibile trovare i pronostici e altre informazioni su queste due partite e su tutte le gare in programma per la diciannovesima della cadetteria. Domenica sera sapremo, ad esempio, se il Pordenone avrà reagito dopo la brutta botta di Salerno, o se il Cittadella può davvero rappresentare l’ennesima favola calcistica, o ancora se il Chievo (che giocherà a Pescara) sarà riuscito a rientrare quanto meno in zona play-off. Dunque, non resta che attendere, mettersi comodi e godersi lo spettacolo che questo splendido campionato riesce sempre a regalare.

