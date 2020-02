Settimo torneo Kata & Form

Settimo torneo Kata & Form

Lente Locale

R. & P.

SIDERNO – Grande successo partecipazione per il 7° Torneo “KATA & FORM” disputatosi a Siderno.

La manifestazione è stata organizzata dal CENTRO STUDI KARATE sotto la guida del Presidente e Direttore Tecnico Vincenzo URSINO cintura nera 5° Dan (STELLA al Merito Sportivo) ha patrocinato l’evento l’Associazione Italiana Cultura e Sport grazie all’interesse del Presidente del Comitato Provinciale di Reggio Calabria il dott. Arturo NASTASI.

L’evento si è svolto in un clima di amicizia e di rispetto tra i vari concorrenti grazie anche alla preziosa collaborazione degli arbitri Noemo Gimondo e Marilù D’Agostino e dell’allenatore Giuseppe Fonti.

I karateka si sono affrontati nelle prove di Kata tradizionali giapponesi, specialità davvero complesse, dove la Tecnica, la Potenza, il bloccaggio articolare, il Ritmo, l’Espressività sono i parametri di valutazione che hanno decretato il vincitore finale.

Si sono classificati al primo posto: Lombardo Cosimo, Avignone Giovanni, Damiani Giulio, Ricevuto Davide, Barranca Simone, Filippone Sofia, Commisso Benedetta, Polito Federico, Iamundo Rocco, Pino Francesco, Sofio Francesco e Riso Annamaria.

Secondi classificati: Sorrenti Aldo, Gnizio Francesco, Ciccarello Carmel, Ingargiola Giorgia, Trichilo Michele, Ricevuto Vincenzo, Guarna Giulia, Albanese Domenico, Commisso Fortunato, Gullace Maria Grazia, Sofio Antonio, Bennici Nicholas, Scali Matteo.

Terzi classificati: Cataldo Giulia, Lombardo Domenico, Crimeni Ezio, Riso Francesco, Colosimo Elia, Fimognari Domenico, Gangemi Vincenzo, Lizzi Alice, Calello Giovanna, Romeo Luigi, Commisso Francesco, Terrioti Simone, Carere Domenico, Ferraro Haran, Gullace Girolamo, Sofio Gelmondo, Ieraci Vincenzo, Rodi Antonio, Fazari Alex.

Da segnalare inoltre che a questo evento hanno partecipato anche i bambini del progetto “SPORT PER TUTTI” istituito presso l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Siderno ed offerto in forma gratuita dal Centro Studi Karate del M° Vincenzo Ursino.

Settimo torneo Kata & Form

Lente Locale