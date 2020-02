Shazam 2: le riprese in contemporanea a quelle di Black Adam

Sembra che le riprese di Shazam 2 partiranno ufficialmente quest’estate e che si svolgeranno nello stesso periodo in cui entrerà in produzione anche Black Adam, l’annunciato cinecomic DC che vedrà protagonista Dwayne Johnson nei panni dell’anti-eroe del titolo. Per diverso tempo si è parlato della possibilità che il Black Adam di Johnson potesse apparire in un cameo nel primo Shazam. Purtroppo, anche a causa della crescente popolarità di “The Rock” negli ultimi anni e dei suoi numerosissimi impegni di lavori, le cose sono andate diversamente e il debutto del personaggio sul grande schermo è stato direttamente “affidato” ad un film in solitaria.

È comunque soltanto una questione di tempo prima che i percorsi narrativi di Black Adam e Shazam si incontrino all’interno del DCEU, cosa che potrebbe accadere prima del previsto. Stando infatti a quanto riportato da GWW, le riprese di Shazam 2 dovrebbe partire il prossimo luglio, ossia lo stesso mese in cui inizierà la produzione di Black Adam (come rivelato da Johnson in persona lo scorso autunno).

Considerate le date di uscita dei rispettivi film – che arriveranno al cinema a tre mesi e mezzo di distanza l’uno dall’altro (22 dicembre 2012 Black Adam e 1 aprile 2022 Shazam 2) – c’è già chi sta speculando sul fatto che nel sequel con Zachary Levi possa fare la sua apparizione anche il guerriero egiziano potenziato, e preparare così il terreno ad un eventuale scontro diretto tra i due che dovrebbe avere luogo in Shazam 3 (ammesso che il film venga mai realizzato!). Sarà davvero così? Non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti.

Lo scorso aprile abbiamo appreso che sarà Henry Gayden ad occuparsi ancora una volta della sceneggiatura del sequel di Shazam, con David F. Sandberg (Annabelle 2: Creation) pronto a tornare dietro la macchina da presa.

Shazam! è uscito nelle sale lo scorso 3 aprile. Nel cast Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Cooper Andrews, Marta Milans e Djimon Hounsou.

Abbiamo tutti un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po’ di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson, basterà gridare una sola parola – SHAZAM! – affinché questo ragazzo adottato di 14 anni si trasformi nel Supereroe per gentile concessione di un antico mago. Ancora bambino all’interno di un corpo divino, Shazam si diverte nella versione adulta di se stesso facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi! Volare? Vedere a raggi X? Saltare i compiti a scuola? Shazam vuole testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino, ma dovrà padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana.

