SIDERNO A breve partono i corsi di difesa personale femminile e antibullismo

Lente Locale

R. & P.

Dopo il successo

riscosso con l’iniziativa “Sport per l’educazione alla legalità, antistalking,

antibullismo”, che ha avuto luogo, nel mese di dicembre, presso la casa dei

giovani (bene confiscato), a Siderno, con attività di sensibilizzazione, stage,

convegni, seminari, dimostrazioni di difesa personale femminile e antibullismo,

con il patrocinio della Regione Calabria, Dipartimento della Presidenza, alle

quali hanno preso parte anche persone provenienti da fuori regione e

dall’estero, proseguono le attività dell’Accademia Arti Marziali Maestro

Giuseppe Cavallo che si prepara ad avviare, proprio in via dei Tigli, dove ha

sede, un centro antistalking e antibullismo dove le persone interessate

potranno ricevere supporto gratuito e assistenza. Per la presidente

dell’Accademia e giornalista Teresa Peronace, in questo particolare momento

storico è assolutamente fondamentale e necessario che vengano installati dei

presidi di legalità dove chi è vittima di soprusi e angherie, di vario genere,

possa trovare supporto e sostegno. La presidente Peronace si è pure soffermata

sull’importanza della difesa personale, attraverso la frequenza di corsi

specifici, ai fini dell’acquisizione di tecniche e strategie capaci di

contribuire alla creazione di un bagaglio di conoscenze ed esperienze, per fronteggiare

le emergenze specifiche. A dirigere i corsi sarà il professore Giuseppe

Cavallo, specialista internazionale di difesa personale oltre che maestro di

arti marziali e sport da combattimento delle maggiori federazioni ed enti del

Comitato Olimpico Nazionale. Siderno diventerà centro d’eccellenza, per la

difesa delle donne e delle vittime di bullismo, ha infine dichiarato il

dirigente dell’associazione, avvocato Giovanni Audino, che fornisce assistenza

legale gratuita.

