SIDERNO Blocco del conferimento dei rifiuti organici, Locride Ambiente invita i cittadini a ritirare i mastelli

SIDERNO Blocco del conferimento dei rifiuti organici, Locride Ambiente invita i cittadini a ritirare i mastelli

Lente Locale

Di LOCRIDE AMBIENTE

A causa del blocco dei conferimenti dell’organico, presso l’impianto di Siderno, dovuto all’impossibilità dello stesso a conferire gli scarti da lavorazione. La scrivente società è impossibilitata al completamento del servizio di raccolta. per cui, si invitano tutte le Utenze che non hanno beneficiato del ritiro dell’organico a ritirare il proprio mastello dall’esposizione al pubblico servizio e di esporlo nuovamente, previo ns. avviso, non appena riprenderà la raccolta.

SIDERNO Blocco del conferimento dei rifiuti organici, Locride Ambiente invita i cittadini a ritirare i mastelli

Lente Locale