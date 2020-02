SIDERNO Domani festa in maschera organizzata dalla Pro Loco

L’evento si svolgerà presso la galleria Montecarlo in via Amendola.

La Pro Loco di Siderno festeggia il Carnevale organizzando per sabato 22 febbraio, dalle 15,30 alle 18,30, una festa in maschera.

(foto di repertorio) R. & P. La Pro Loco di Siderno festeggia il Carnevale organizzando per sabato 22 febbraio, dalle 15,30 alle 18,30, una festa in maschera. L'evento si svolgerà presso la galleria Montecarlo in via Amendola. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i bambini che saranno intrattenuti con balli, giochi e

