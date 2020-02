SIDERNO Emergenza rifiuti, Fattore Comune scrive ai Commissari, al Prefetto e a Locride Ambiente

SIDERNO Emergenza rifiuti, Fattore Comune scrive ai Commissari, al Prefetto e a Locride Ambiente

Lente Locale

R. & P.

Lettera aperta

Signori Commissari che amministrano la Città di Siderno,

Signor Prefetto di Reggio Calabria,

Signor Presidente Locride Ambiente,

chiediamo pubblicamente la vostra attenzione perché pensiamo che l’emergenza dei rifiuti sia giunta a un punto cruciale.

L’emergenza è sotto gli occhi di tutti.

I cittadini di Siderno

devono essere indirizzati verso la consapevolezza che il proprio paese deve essere salvaguardato e tutelato da essi stessi

.

Quando ciò avverrà, non vedremo più gente che lancia sacchetti pieni di

rifiuti infischiandosene della presenza di altri cittadini che, spesso,

non protestano ad alta voce per evitare pericolose liti. Il mercato

coperto lungo parte del suo perimetro esterno, ogni giorno, presenta un

aspetto indecente e vergognoso, non consono ad una comunità che si

considera civile e culturalmente avanzata. Stessa situazione si nota in

via Circonvallazione e, in molte altre strade di Siderno, in

particolare, nelle zone periferiche,

ma anche

in

tante

vie principali, lungomare compreso. Cosa si deve pensare, se nel luogo

dove si continua a pulire, per l’inciviltà di qualcuno, si continua a

gettare indisturbati rifiuti di ogni genere a fianco di una vecchia

poltrona già lì depositata da almeno un anno?

A questo punto, che fare? Ci chiediamo: cosa ne pensano i

nostri C

ommissari

venuti a Siderno per portare, come è stato detto, ordine e legalità?

Cosa si pensa di fare per evitare il continuo abbandono di rifiuti per

le strade pubbliche? Un Paese, ad alta vocazione turistica non può

presentare tanto degrado. Un plauso va ai molti cittadini, piccoli e

adulti, che si spendono quotidianamente per sanare i guasti di alcuni

poco rispettosi del decoro urbano,

e

alle iniziative delle Associazioni che si prodigano a tenere pulito

gli spazi loro affidati

.

Con

questo ennesimo grido di allarme, Fattore Comune richiama l’attenzione

dei Commissari Prefettizi, affinché adottino ogni iniziativa per tenere

pulita la Città, e al Signor Prefetto di Reggio Calabria, che ha la

responsabilità istituzionale del controllo sull’efficienza ed efficacia

dei suoi collaboratori, affinché vigili sulla risoluzione

dell’emergenza.

Fattore Comune

SIDERNO Emergenza rifiuti, Fattore Comune scrive ai Commissari, al Prefetto e a Locride Ambiente

Lente Locale